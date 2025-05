Operação Alumina combate sonegação de ICMS no setor metalmecânico

A Receita Estadual, vinculada à Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), realizou nesta quarta-feira (7/5) a Operação Alumina, que teve como alvo empresas do setor metalomecânico localizadas na Região Metropolitana. A ação de fiscalização busca combater a sonegação de ICMS e a concorrência desleal. As equipes analisam aproximadamente R$ 30 milhões em operações com indícios de irregularidades.

Os trabalhos são coordenados pelo Grupo Especializado Setorial Metalmecânico e pela área de cobrança da Delegacia da Receita Estadual em Caxias do Sul (3ª DRE), com apoio da Seção de Informática Forense da Receita Estadual. A equipe envolvida na ação foi composta por dez auditores-fiscais e dois analistas tributários, que contaram com apoio da Brigada Militar.

A Receita Estadual tem intensificado suas ações em diversos setores da economia, visando não apenas recuperar valores devidos aos cofres públicos, mas também proteger os contribuintes que pagam seus tributos corretamente e coibir a concorrência desleal. Novas ações neste e em outros segmentos estão previstas para os próximos meses.