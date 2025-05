Primeiro dia de Conclave termina sem a escolha do novo Papa

Continue sintonizado na Rádio Província FM 100,7 e não perca nenhum detalhe da cobertura especial sobre a eleição do novo Papa, em conexão com os grandes acontecimentos globais.

Nesta edição do Conclave, o cardeal francês Dominique Mamberti , de 73 anos, é um dos protagonistas. Próximo do falecido Papa Francisco, será ele o responsável por anunciar ao mundo a tradicional frase "Habemus Papam" , tão logo haja consenso entre os cardeais.

A fumaça preta que surgiu as 16 horas desta quarta feira horário de Brasília, após as primeiras votações confirmou: ainda não há um novo Papa.

Após o tradicional fechamento das portas da Capela Sistina, os cardeais iniciaram as votações, mas o primeiro dia terminou sem a escolha do novo pontífice .

A tarde desta quarta-feira foi marcada pelo início do Conclave no Vaticano, processo que definirá o sucessor do Papa Francisco, falecido no mês passado.

