Gaúcha de Erechim tem papel de destaque na abertura do Conclave no Vaticano

A manhã desta quarta-feira, 7 de maio, foi marcada por um momento histórico para a Igreja Católica e também para o Rio Grande do Sul. A jornalista Andressa Collet, de 45 anos, natural de Erechim, no norte do estado, foi a responsável pela leitura da Oração Universal durante a missa que marcou o início do Conclave, no Vaticano.

A solene celebração aconteceu na Basílica de São Pedro e deu início oficialmente ao processo que escolherá o sucessor do Papa Francisco, falecido no mês passado. A cerimônia foi presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, que destacou em sua homilia a importância da união da Igreja em um período descrito como “difícil, complexo e turbulento”.

Andressa Collet, especializada em assuntos religiosos, vive há cerca de 20 anos na Itália e atua há cinco anos como contratada da Rádio Vaticano. Seu envolvimento com a Igreja vai além do profissional. Em 2024, ela teve um encontro pessoal com o Papa Francisco, durante uma visita do pontífice à emissora. Na ocasião, recebeu uma bênção especial para seu filho Leonardo e para a gestação de seu segundo filho, em um momento que marcou profundamente sua vida.

A participação da jornalista gaúcha em um rito de tamanha importância reforça não apenas sua trajetória no jornalismo religioso, mas também o reconhecimento internacional de seu trabalho.

A missa contou com a presença dos 133 cardeais eleitores, que seguirão para a Capela Sistina ainda nesta quarta-feira, onde iniciarão as votações. A expectativa agora recai sobre a tradicional chaminé, de onde sairá a fumaça branca assim que um novo Papa for eleito.