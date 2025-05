Menor Preço Nota Gaúcha ajuda consumidores a economizar no Dia das Mães

O Dia das Mães está próximo, mas ainda dá tempo de preparar uma surpresa cheia de carinho sem comprometer o orçamento. Para isso, o aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha é uma alternativa prática e inteligente que ajuda a encontrar o presente ideal ou organizar o almoço em família.

Com o Menor Preço, o consumidor compara os valores de milhares de produtos em tempo real, com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas em todo o Estado. Ao digitar o item procurando, seja um perfume, caixa de bombons, vinho ou carne para o churrasco, o aplicativo mostra o local onde está mais barato e por proximidade.

Além disso, a ferramenta oferece a funcionalidadeLista de Compras, que permite pesquisar vários itens ao mesmo tempo e comparar o valor total em diferentes mercados da região. Uma vantagem para quem quer evitar a correria e as variações de preços entre os estabelecimentos. Menos estresse, mais economia e mais tempo para aproveitar o Dia das Mães.

O Menor Preço Nota Gaúcha foi feito para ajudar o consumidor a comprar melhor. “Com ele, dá para acertar em cheio no presente da mãe sem entrar no vermelho e aproveitar as promoções de uma data que também aquece o comércio local. Ainda dá tempo de fazer diferente, para isso, baixe o app, escolha com carinho, compare com inteligência e viva um Dia das Mães cheio de afeto, presença e economia. Com amor e com consciência: é assim que se comemora”, afirma o coordenador do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), Fernando Rodrigues dos Santos.

Como criar uma lista de compras

Abra o aplicativo e faça o acesso. Na página inicial, toque em “Lista de Compras” e, em seguida, em “Nova Lista”.

Escolha um nome para a lista, defina o raio de busca (até cinco quilômetros) e toque em “Criar Lista”.

Em “Adicionar Itens”, selecione os produtos que deseja pesquisar. É possível escanear o código de barras ou buscar pelo nome.

Após a pesquisa, selecione o produto desejado e toque em “Adicionar Item”. O aplicativo perguntará se deseja adicionar outros produtos.

Na página “Listas de Compras”, selecione a lista criada e toque no ícone de lupa abaixo do nome para pesquisar todos os itens ao mesmo tempo.

O aplicativo exibirá os estabelecimentos que possuem os produtos da sua lista. A primeira opção será a loja com o maior número de itens pelo menor preço. Toque no nome da loja para mais detalhes ou em “Navegar” para obter direções.

Como usar o Menor Preço Nota Gaúcha

Disponível gratuitamente nas plataformas Android e iOS, o Menor Preço Nota Gaúcha pode ser utilizado por qualquer cidadão cadastrado no programa Nota Fiscal Gaúcha. Basta buscar pelo nome do produto ou escanear o código de barras, definir um raio de pesquisa e comparar os preços mais recentes registrados pelas notas fiscais com CPF emitidas nos estabelecimentos.

Com recursos como filtro por data e distância, além da criação de listas organizadas por categorias, o aplicativo se consolida como uma das principais ferramentas de apoio ao consumidor no Rio Grande do Sul — especialmente em datas comemorativas como a Páscoa, em que o planejamento pode fazer toda a diferença no bolso.

Passo a passo para utilizar o aplicativo Menor Preço

Baixe o aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha, disponível nas plataformas Android e iOS. Para a utilização dos serviços, é necessário o cadastro no programa Nota Fiscal Gaúcha, o que pode ser feito por qualquer cidadão que tenha CPF.

Informe o produto que deseja pesquisar por meio da descrição, da marca ou do código de barras.

Filtre os resultados pelo raio máximo de distância da sua localização e pela data que o preço foi praticado.

Encontre os menores preços mais próximos. Como o mecanismo mostra o preço de acordo com a última nota de venda do produto emitida com CPF pelo estabelecimento, é importante verificar a data e o horário em que a nota foi processada.

O aplicativo está disponível gratuitamente nas plataformas Android e iOS .