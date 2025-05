Comissão debate ingresso precoce de estudantes com alto desempenho no ensino superior

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados debate, nesta quinta-feira (8), projeto de lei que autoriza o ingresso em instituição de ensino superior de estudantes com alto desempenho acadêmico que não tenham ainda concluído o ensino médio ( PL 3405/21 ).

O debate atende a pedido do deputado Diego Garcia (Republicanos-PR) e está marcado para as 9 horas, em plenário a ser definido. Diego Garcia é o relator da proposta do colegiado e defende a aprovação da medida.

A proposta considera equivalentes aos formados no ensino médio os estudantes de alto desempenho, assim classificados os que tenham obtido no mínimo 550 pontos nas cinco notas que compõem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – Linguagens e Códigos; Ciências Humanas; Matemática; Ciências da Natureza; e Redação – ou que tenham cumprido requisito estabelecido em regulamento.