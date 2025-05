Comissão debate mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados realiza uma audiência pública nesta quinta-feira (8) para discutir a ampliação das faixas de renda para contemplação no Minha Casa, Minha Vida e a criação de espaços para formação técnica e profissional nos conjuntos habitacionais do programa.

O debate atende a pedido do deputado Zé Neto (PT-BA) e está marcado para as 9h30, no plenário 5.

"Em que pese o fato de a maioria das famílias ser chefiada por mulheres que trabalham e deixam seus filhos em casa, sugiro o debate sobre a construção de espaços educadores e centros de qualificação técnica e profissional nos conjuntos habitacionais. Sugiro ainda o debate sobre a ampliação das faixas de renda familiares para a contemplação no Minha Casa Minha Vida", diz o deputado.