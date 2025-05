Receita Estadual deflagra operação contra sonegação de ICMS no setor de tintas, vernizes e materiais de construção

Desenvolvimento Há 5 horas Forma de atuação da Invest RS é apresentada para representantes estrangeiros no RS Como parte da estratégia de qualificação das relações internacionais do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a In...

Planejamento Há 10 horas Exportações do Estado atingem US$ 4,7 bilhões no primeiro trimestre de 2025 As exportações do Rio Grande do Sul atingiram US$ 4,7 bilhões no primeiro trimestre de 2025, valor 10,9% superior ao registrado no mesmo período do...