Forma de atuação da Invest RS é apresentada para representantes estrangeiros no RS

Como parte da estratégia de qualificação das relações internacionais do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Invest RS reuniram, nesta terça-feira (6/5), o corpo consular estabelecido em Porto Alegre para apresentar a lógica de funcionamento da agência de desenvolvimento. O café da manhã ocorreu na sede da agência e contou com a participação de representantes de oito países que possuem representação no Estado: França, Países Baixos, Espanha, Argentina, Espanha, Japão, Suíça e Estados Unidos.

O titular da Sedec, Ernani Polo, destacou os principais pontos do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável e como ele pretende acelerar o crescimento do Rio Grande do Sul nos próximos anos. “Reuniões com esta são fundamentais para qualificar o nosso trabalho e a nossa rotina de contato. Com o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, alinhamos um conjunto de estratégias para tornar ainda mais robusto o desempenho econômico do Estado, um caminho que passa pela internacionalização da nossa economia”, disse.

Criada para atrair investimentos e promover comercialmente o Estado, a Invest RS tem entre os seus propósitos fomentar as relações internacionais. Ao apresentar a forma de atuação da agência, o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, ressaltou os principais produtos e serviços e como a equipe está fazendo para mapear oportunidades ao redor do planeta, a partir de uma agenda de relacionamento e presença internacional.

Prikladnicki explicou que a Invest RS nasceu para qualificar ainda mais as iniciativas que já eram conduzidas pelo governo do Estado. “A Invest RS não nasceu para fazer algo no lugar de alguém, mas para fazer além do que já estava sendo feito. Com ambição, ousadia e responsabilidade, buscamos acelerar a trajetória de crescimento do Estado, com muita colaboração com o governo e com a própria sociedade", detalhou. Ele também fez um balanço das agendas internacionais realizadas pela agência desde que entrou em operação.

O cônsul-honorário da França no Rio Grande do Sul,Roner Fabris, falou em nome dos representantes estrangeiros e destacou o papel que o corpo consultar cumpre no Estado, em meio a um contexto atual que envolve trocas comerciais. Ele agradeceu ainda pela iniciativa da reunião: “Essa aproximação é muito positiva, pois permite que possamos qualificar ainda mais as nossas relações comerciais”, disse.

Além de Fabris, participaram do encontro Marcelo Baumbach (chefe do Escritório do Eresul, Itamaraty), Lucila Almeida (representante adjunta do Netherlands Business Support Office), Gabriel Cervetto (cônsul-geral da Argentina), Mártin Haeberlin (cônsul-honorário da Suiça), Laura Letosa (cônsul-geral da Espanha), Shimizu Kazuyoshi (cônsul do Japão), Martina Bastidas (cônsul da República da Alemanha), Katie Hughes (chefe para Assuntos Políticos do Consulado dos Estados Unidos) e Aline Vecchia (assistente política do Consulado dos Estados Unidos). O diretor-geral da Sedec, Leandro Ewald, e os diretores da Invest RS Carolione Bücker (Inteligência e Estratégia) e Rodrigo Ribeiro (Gestão Corporativa) também estiveram no encontro.

A Invest RS é uma agência de desenvolvimento que opera como ferramenta do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, anunciado pelo governo do Estado em outubro de 2024. A instituição atua em cooperação com a Sedec, os demais órgãos de governo e a sociedade e está estruturada para oferecer serviços de inteligência de mercado e apoio a investidores e exportadores.