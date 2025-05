Projeto cria política contra violência nas escolas

Câmara Há 5 horas Deputado André Ferreira assume presidência da Comissão de Documentos Sigilosos da Câmara Pela legislação, podem ser classificados como sigilosos documentos e informações que coloquem em risco a segurança do Estado ou da população

Câmara Há 8 horas Nova lei prevê financiamento da economia criativa com recursos de fundos constitucionais Medida amplia o rol de atividades que podem receber recursos dos fundos e não cria gastos adicionais