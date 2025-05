Jorginho Mello recebe embaixadores de cinco países que buscam aumentar parceria comercial com Santa Catarina

Foto: Leo Cardoso / SECOM

O governador Jorginho Mello recebeu nesta segunda feira, 5, embaixadores de cinco países em visita a Santa Catarina. Os representantes de Marrocos, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Qatar e Kuwait buscam oportunidades de parceiras para aumentar a balança comercial entre o estado e seus países. O encontrou, na Casa d’Agronômica, contou com a participação da vice-governadora, Marilisa Boehm, secretários de Estado e parlamentares.



“Santa Catarina encanta a todos e já mantém relação comercial com esses países. Mas eu vejo que tanto a exportação dos nossos produtos, quanto a importação do que vem deles tem ainda muito espaço para crescer. Eu convidei os embaixadores a visitarem e aprofundarem o olhar para o interior do nosso estado que é rico em agricultura, indústria, turismo e força de trabalho do nosso povo. Então foi um encontro proveitoso que deve gerar muita coisa boa para Santa Catarina”, avaliou o governador Jorginho Mello.



Estiveram presentes os embaixadores do Reino de Marrocos, sr. Nabil Adghoghi; dos Emirados Árabes Unidos, sr. Saleh Ahmad Salem Alzaraim Alsuwaidi; do Reino do Bahrein, sr. Bader Abbas Alhelaibi; do Estado do Qatar, sr. Ahmad Mohammed Al Shebani; e do Estado do Kuwait, sr. Talal Rashed Almansour. Eles estão em Santa Catarina desde o domingo, 4, e ficam até a quarta-feira, 7, para uma série de compromissos como visitas e reuniões nos polos tecnológicos como o Sapiens Parque, com empresários de diversos setores da economia, além de representantes da indústria, do comércio e do turismo catarinenses.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Eles nos visitam com olhos abertos, procurando oportunidades de incrementar o comércio entre Santa Catarina e seus países. Vivemos um momento que os países querem fazer relações diretas. Santa Catarina tem um comércio exterior muito forte, nós somos grandes importadores, grandes exportadores, e somos um porto seguro para investimentos. Eu espero que nós possamos apresentar para eles muitas oportunidades de investimento, mas ao mesmo tempo também oportunidade comercial de duas vias, de compra e de venda”, destacou o secretário Executivo de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Paulo Bornhausen.



A visita a Santa Catarina também passou pelo trabalho realizado em Brasília pela Secretaria de Articulação Nacional. O contato com as embaixadas é fundamental para facilitar processos de aproximação e parceria.



“O governador Jorginho Mello teve um encontro anterior, em Brasília, com os embaixadores do Marrocos e do Bahrein e eles demonstraram esse interesse em vir para Santa Catarina, principalmente para conhecer a nossa área de tecnologia e inovação. Então o governador fez esse convite a eles e vieram cinco embaixadores. É a primeira vez que vêm cinco embaixadores para Santa Catarina, de uma vez só. E hoje esse encontro foi muito importante para o estado e também para os outros países, porque Santa Catarina desponta na área de tecnologia e inovação, já é reconhecida no Brasil e fora do Brasil”, explicou a secretária Vânia Franco.