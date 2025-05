Comissão de Saúde debate o cuidado ao trauma no Brasil

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (6). os múltiplos aspectos relacionados ao cuidado ao trauma no Brasil, com ênfase nas disparidades regionais que agravam esse problema de saúde pública. O debate, solicitado pelo deputado Dr. Ismael Alexandrino (PSD-GO), será realizado às 17 horas, no plenário 7.

Conforme o parlamentar, diariamente, cerca de 410 brasileiros perdem suas vidas devido a causas traumáticas, como acidentes de trânsito e violência.

Segundo Dr. Ismael Alexandrino, regiões como o Nordeste e o Sudeste enfrentam altos índices de mortalidade e morbidade relacionados ao trauma, impulsionados por densidade populacional elevada e complexidade urbana. O Centro-Oeste, especialmente o Distrito Federal, destaca-se pelo volume significativo de acidentes de trânsito, enquanto o Norte enfrenta desafios de acesso a cuidados especializados. Já no Sul, as condições climáticas adversas e as estradas rurais contribuem para a incidência de traumas.

"Além do impacto humano, os custos econômicos associados ao trauma são substanciais, incluindo despesas com saúde, reabilitação e perda de produtividade. O tratamento de pacientes traumatizados consome uma parte significativa dos recursos do sistema de saúde, pressionando ainda mais os serviços públicos e privados", afirma.

O deputado argumenta ser imperativo discutir e implementar estratégias de prevenção e educação para reduzir a incidência de traumas, além de aprimorar o atendimento e a recuperação dos pacientes afetados.