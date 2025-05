Comissão discute melhorias no transporte ferroviário da Baixada Fluminense

Câmara Há 36 minutos Comissão de Saúde debate o cuidado ao trauma no Brasil A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (6). os múltiplos aspectos relacionados ao cuidado ao trauma no Brasil, com ê...

Câmara Há 1 hora Conselho de Ética analisa pedido de suspensão do mandato do deputado Gilvan da Federal Posteriormente, será feita a instrução do processo que pode levar à perda do mandato