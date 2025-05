Homem de 34 anos morre soterrado em silo de soja no RS

Um homem de 34 anos, identificado como Fabrício Fabiano Moraes, morreu soterrado em um silo de beneficiamento no interior de Candelária, no vale do Rio Pardo. O caso foi registrado na tarde desse domingo (4), na localidade de Pinheiro.

Segundo informações dos Bombeiros Voluntários de Candelária, Moraes estava trabalhando no local, quando acabou caindo e foi soterrado pela soja armazenado no mesmo.

Colegas tentaram realizar o salvamento, mas não tiveram êxito. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Cruz e Polícia Civil de Candelária foram acionados para atenderam a ocorrência.

A equipe dos Bombeiros posteriormente trabalhou na retirada do corpo, com dificuldades em razão da extensa carga de soja existente no local do soterramento. Depois, ocorreu o encaminhamento para o exame de necropsia no Departamento Médico Legal (DML) de Santa Cruz do Sul.