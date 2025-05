Comando Ambiental emite nota sobre possível ataque de Puma a agricultor em Maquiné

O Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM) informa que, na noite deste domingo (04/05), tomou conhecimento de um ataque envolvendo um possível exemplar de puma (Puma concolor) a um agricultor no interior do município de Maquiné, na localidade de Barra do Ouro.



A guarnição da 2ª Companhia do 1º Batalhão Ambiental não foi acionada no momento do suposto ataque, mas encontra-se desde cedo no dia do hoje no local do suposto ataque, realizando diligências e coletando informações sobre o ocorrido. Conforme relatos iniciais, o ataque foi interrompido graças à ação de um cão que acompanhava a vítima, permitindo o socorro imediato ao agricultor, que se encontra em recuperação.



O CABM já acionou os órgãos ambientais competentes, incluindo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA-RS), para que sejam adotadas as providências técnicas e legais cabíveis, incluindo o acompanhamento do animal e a verificação de risco à população local.



Destacamos que ocorrências envolvendo pumas não são comuns na região, sendo este um caso atípico, que exige apuração detalhada e atuação conjunta entre os órgãos de segurança, meio ambiente e saúde.



O Comando Ambiental reforça que todas as medidas preventivas estão sendo adotadas para garantir a segurança da comunidade e a proteção da fauna silvestre. Assim que tivermos novas informações oficiais, os dados serão amplamente divulgados à população e à imprensa.



Orientamos que, ao avistar qualquer animal silvestre de grande porte, a população mantenha distância e acione imediatamente o telefone 190 ou o Batalhão Ambiental mais próximo