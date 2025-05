Saldo de empregos formais de janeiro a março no Rio Grande do Sul supera todo o ano de 2024

O Rio Grande do Sul gerou 66.490 vagas de carteira assinada de janeiro a março de 2025. O saldo dos três meses já supera o acumulado de todo o ano de 2024, quando o Estado criou 63.404 postos de trabalhos formais. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

— Isso representa um aumento de 4,95% em relação a todo o ano anterior. Nossa expectativa é que esses indicadores cresçam ainda mais a partir de políticas públicas implementadas pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP) e de outras que estão para serem lançadas, como iniciativas do Plano Rio Grande, criado pelo governo com foco na reconstrução do Estado —enfatizou o titular da STDP, Gilmar Sossella.

O RS foi a terceira unidade federativa com maior saldo positivo no período, atrás apenas de São Paulo (209.656) e Minas Gerais (75.896). Além disso, a região Sul ocupou o segundo lugar na geração de empregos no país, com 190.838 novos postos, impulsionada principalmente pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina (63.591).

Em março, o Rio Grande do Sul registrou 8.960 novas vagas de trabalho com carteira assinada. O número é resultado de 153.585 contratações e 144.625 desligamentos no mês.

— Os índices se mantêm positivos pela atuação integrada de todos os níveis de governo e também das empresas do Rio Grande do Sul. Programas do Estado, como o RS Qualificação e o MEI RS Calamidades, fomentam a empregabilidade a partir da qualificação profissional, permitindo que os profissionais estejam aptos para o mercado de trabalho — destacou Gilmar Sossella.

