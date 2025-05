Estado define empresas que irão participar da Wine South America 2025

A Invest RS definiu as empresas selecionadas para participar do estande coletivo na Wine South America 2025. A escolha foi resultado de um processo seletivo previsto na chamada pública divulgada em 28 de abril de 2025. O evento ocorrerá entre os dias 6 e 8 de maio, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

Conforme previsto na chamada, cada empresa poderá expor por um dia em módulo individual, conforme escala a ser encaminhada por e-mail para os participantes.

As empresas selecionadas são:

Azeite Puro

Estância das Oliveiras

Olivas Alto Bonito

Fazenda Serra dos Tapes

Casa Gabriel Rodrigues

Olivais Vila do Segredo

Potenza

Olivas de Gramado

Cachaçaria Velho Alambique

Cachaçaria Harmonie Schnaps

Destilaria Weber Haus

Casa Bucco

Cachaça Lord Palmieri

Cachacaria Hartmann

Cachaçaria Bockorny

De Arcanjo

Quinta Barroca Da Tília

Arte da Vinha

Vinhos Foresti

Casa Zottis

Terra Fiel Vinhos

Vinícola Weber

Vinícola Don Abel

Vinícola Giaretta

García Carrau

Scalco

Cantina Vinallegro

Almabaska

Guahyba Vinhos

Vinhos R.Lazzarotto

A ação integra as atividades previstas no Plano de Trabalho 2025 da Invest RS, alinhada ao compromisso da agência em fortalecer a imagem do Rio Grande do Sul como polo de excelência no mercado nacional e internacional de produtos de origem.