2º Encontro Municipal do Partido Liberal será realizado em Tenente Portela

O Partido Liberal (PL) de Tenente Portela promoverá o seu 2º Encontro Municipal no dia 2 de maio, a partir das 19h, no Salão Martin Luther. O evento, que tem como objetivo reunir filiados, simpatizantes e interessados em debater assuntos políticos e fortalecer as ações do partido na região, contará com um jantar por adesão.

O valor para participar do jantar é de R$ 25,00, com um cardápio especial composto por massas, molhos, galeto e acompanhamentos.

Os interessados em participar podem obter mais informações e confirmar presença pelo número (55) 99703-5372.

O encontro será uma oportunidade para discutir os rumos do Partido Liberal em Tenente Portela, estreitar laços entre os membros da legenda e promover a integração da comunidade com as propostas do partido.