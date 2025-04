Empresa cria planos de assinatura para limpeza de estofados

A Dr. Lava Tudo, empresa especializada em higienização de estofados, lançou planos de assinatura com o objetivo de atender à crescente demanda por serviços regulares e proporcionar maior comodidade aos seus clientes. Entre os modelos disponíveis, o Plano Sofá e o Plano Perfeito, permitem o agendamento periódico de limpezas, com o objetivo de garantir economia e uma série de benefícios adicionais.



Com os planos de assinatura, os clientes podem agendar os serviços de limpeza de forma recorrente, escolhendo entre frequência semestral ou anual, conforme suas necessidades. Além de oferecer a flexibilidade na definição das datas de atendimento, a empresa estabelece um preço fixo para os planos, buscando facilitar o planejamento financeiro e eliminar surpresas no orçamento.



De acordo com Felipe Ataíde, chefe de operações e sócio da empresa, os planos abrangem principalmente a limpeza de sofás, mas podem incluir serviços direcionados para colchões, cadeiras, tapetes e outros estofados, permitindo aos clientes personalizarem os itens que desejam higienizar.



Os assinantes ainda contam com descontos que podem variar de 20% a 25%, dependendo da modalidade escolhida. “Além disso, os planos ainda oferecem funcionalidades adicionais como cashback, limpeza express e vouchers válidos em empresas parceiras como Uber, Americanas, Carrefour, Petz, entre outras”, ressalta Ataíde.



O atendimento prioritário e a garantia estendida completam o pacote de serviços. Com isso, a Dr. Lava Tudo deseja reforçar o compromisso da empresa em atender bem seus clientes e garantir a qualidade dos serviços.



Satisfação garantida ou reembolso



Um dos pilares do plano de assinatura é a garantia de satisfação dos clientes. Ataíde explica que, caso o serviço não atenda às expectativas, a empresa oferece um prazo de sete dias para que o cliente solicite uma nova realização do serviço ou peça o reembolso do valor pago.



“Em um cotidiano marcado pela falta de tempo e pela necessidade de praticidade, este serviço visa facilitar a vida de quem busca manter seus estofados limpos e bem cuidados ao longo do ano”, finaliza Ataíde.



Sobre a Dr. Lava Tudo

Fundada em 2012, a empresa é especializada na higienização e impermeabilização de estofados. Além disso, conta com mais de 60 opções de serviços em seu portfólio, como limpeza de sofá, tapete, colchão, parte interna de automóveis, ar-condicionado, entre outros.



Por meio da plataforma on-line é possível contratar serviços em Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e demais cidades do país que podem ser executados no mesmo dia, com garantia de sete dias a um ano (dependendo do serviço realizado).



Para saber mais, basta acessar: https://drlavatudo.com/