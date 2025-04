DR com Demori: Dirceu avalia cenário global e defende soberania

O advogado e ex-ministro da Casa Civil José Dirceu é o entrevistado do programa Dando a Real com Demori , da TV Brasil . Em conversa com o jornalista Leandro Demori, ele falou sobre cenário internacional e governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, além dos rumos da política brasileira e o papel da esquerda na atualidade .

Em tom direto e reflexivo, Dirceu fez uma defesa enfática da soberania nacional, de reformas estruturais no país e da responsabilização pelos atos de 8 de janeiro .

A respeito do cenário internacional, Dirceu avaliou a agenda de Trump como um retrocesso civilizatório .

"Ele está voltando com a homofobia, com o racismo, com o negacionismo terraplanista. É um atraso, é um retrocesso civilizatório imenso nos Estados Unidos e na Europa", afirmou.

Para ele, o objetivo de Trump seria implodir a ordem multilateral construída no pós-guerra. "Ele quer desconstruir a Organização Mundial do Comércio, da Saúde, quer desconstruir os acordos climáticos", criticou.

Dirceu defendeu que o Brasil precisa tomar as rédeas do seu destino, investindo em soberania energética, alimentar e tecnológica . "Nós temos que fazer a defesa dos interesses brasileiros, cuidar do Brasil, mas cuidar do Brasil fazendo uma revolução social, porque a desigualdade e a pobreza em um país como o Brasil é uma vergonha, nós somos ricos", disse.

Na entrevista, Dirceu também criticou a estrutura tributária brasileira.

"Basta fazer uma reforma tributária e taxar a renda, a propriedade e a riqueza, e não o consumo e a produção, que isso na Europa resolveu no século XIX", disse.

Ele também questionou a atual taxa de juros no país, que considera incompatível com o cenário internacional e com o crescimento econômico.

Questionado sobre a dificuldade de a esquerda dialogar com certos segmentos da sociedade, como empreendedores e evangélicos, Dirceu reconheceu os desafios, mas apontou caminhos. "Mesmo assim, nós temos 30, 40% de votos do público evangélico e é possível ser evangélico e não ser conservador. Não é a questão religiosa que está em jogo, é a questão política", afirmou. Ele destacou, ainda, que parte da dificuldade da esquerda nas redes sociais está ligada ao poder econômico e ao controle das big techs. "Há um fator que é do poder econômico e há um fator que é do controle pelas big techs. Mas há também, da nossa parte, um atraso em nos empoderar desse instrumento", reconheceu.

Sobre a discussão em torno da anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, Dirceu foi categórico ao afirmar que não vê nenhuma razão para ter anistia, pois "as pessoas têm que responder pelo que fizeram ".

Ele rejeitou qualquer tentativa de minimizar os crimes cometidos e lembrou que muitos réus fizeram acordos judiciais. "Atentar contra o Estado Democrático de Direito, ser conivente com atentados como foi o atentado de 12 e 24 de dezembro, incendiar a Polícia Federal, explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília, depredar. Imagina você destruir o Poder Executivo e Legislativo e Judiciário. Se isso não for crime, cada um que participou tem que responder conforme a sua participação, conforme a importância."

Onde assistir

O programa DR com Demori vai ao ar toda terça-feira, às 23h, na TV Brasil , no aplicativo TV Brasil Play e no YouTube.

Também é veiculado nas rádios Nacional FM e MEC .