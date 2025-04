Secretaria da Educação reconhece escolas de Ensino Médio com os melhores resultados no Ideb 2023

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), promoveu nesta segunda-feira (7/4), um evento de reconhecimento para 20 diretores de escolas estaduais de Ensino Médio que se destacaram pelos melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023. O encontro ocorreu na sede da Seduc, no Centro Administrativo de Contingência (CAC), e contou com a presença da secretária Raquel Teixeira, da secretária-adjunta Stefanie Eskereski, equipes técnicas da Seduc e coordenadores regionais de educação.

As escolas homenageadas representam 12 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e se destacaram pelo desempenho consistente ao longo dos anos, mostrando capacidade de integrar qualidade de ensino com equidade. O Ideb, que avalia a qualidade da educação nas escolas brasileiras, foi o parâmetro usado para a seleção dessas instituições.

A secretária Raquel Teixeira destacou que o Ideb não se resume a um simples número. A avaliação, explicou ela, é baseada em uma média harmônica que sintetiza o desempenho das escolas desde os anos iniciais do Ensino Fundamental até o final do Ensino Médio. “O Ideb é o resumo da qualidade da educação com equidade — a capacidade de não deixar ninguém para trás. O resultado não avalia apenas os alunos individualmente, mas sim o que conseguimos entregar como sistema educacional”, afirmou a secretária.

Raquel também ressaltou que, embora fosse motivo de comemoração os bons resultados das escolas reconhecidas, a Seduc está igualmente empenhada em apoiar aquelas que apresentam os maiores desafios. “Além de comemorar os bons resultados, estamos focados nas escolas que mais precisam de apoio. Essas são as que mais necessitam do suporte da secretaria”, explicou, completando que “o sucesso do sistema educacional depende do apoio mútuo, e precisamos ajudar as escolas mais frágeis a melhorar e alcançar resultados positivos”.

Além do reconhecimento das escolas de maior destaque no Ideb, o encontro também destacou a importância do trabalho em rede entre as instituições de ensino. O intercâmbio de boas práticas, estratégias pedagógicas bem-sucedidas e a colaboração entre as escolas das diferentes regiões são fundamentais para fortalecer a qualidade da educação pública no Estado.

Os diretores homenageados tiveram espaço para compartilhar as trajetórias de sucesso que levaram ao destaque no Ideb. Para Luciane Teresinha Pluta, diretora da escola João Przyczynski, de Guarani das Missões, os investimentos do governo do Estado foram essenciais nesse processo de qualificação. “Quando assumi a direção em 2022, recebemos um recurso significativo do programa Agiliza. A partir disso, iniciamos melhorias estruturais na escola, porque acreditamos que o ambiente físico está diretamente ligado à qualidade do trabalho pedagógico. Priorizamos as áreas mais urgentes e, logo depois, abraçamos o desafio de nos tornar uma escola de tempo integral”.

O reconhecimento das escolas com melhores resultados no Ideb 2023 é uma forma de valorizar o esforço conjunto de diretores, professores e alunos na busca pela melhoria da educação. Ao mesmo tempo, a Seduc reafirma seu compromisso com as escolas que mais necessitam de apoio, destacando que o verdadeiro sucesso da educação depende da equidade e do esforço coletivo para garantir que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades de aprendizado e crescimento.

Veja a lista das instituições reconhecidas:

2ª CRE

EEEM Pastor Heinrich Hunsche (Linha Nova)

3ª CRE

EEEM Monsenhor Seger (Travesseiro)

EEEM Westfalia (Westfalia)



4ª CRE

EEEM São Pio X (Farroupilha)

EEEM Decio Martins Costa (Picada Café)

7ª CRE

EEEM Cônego Josué Bardin (Vanini)

EEEM Marques de Maricá (Vila Lângaro)

IEE Assis Brasil (David Canabarro)

11ª CRE

EEB Sagrada Família (Morrinhos do Sul)

14ª CRE

EEEM João Przyczynski (Guarani das Missões)

15ª CRE

EEEM Nossa Senhora de Lourdes (Três Arroios)

EEEM Gustavo Biazus (Tupanci do Sul)

16ª CRE

EEEM Silvio Sanson (São Valentim do Sul)

17ª CRE

EEEB João XXIII (Campina das Missões)

IEE Cristo Redentor (Cândido Godói)

EEEM Madre Madalena (São José de Inhacorá)

25ª CRE

IEE Nossa Senhora Imaculada (Tapera)

36ª CRE

EEEM Coronel Barros (Coronel Barros)

EEEM Dr. Roberto Low (Nova Ramada)

39ª CRE

EEEM Antônio Mathias Anschau (Nova Boa Vista)