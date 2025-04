Governo do Estado premia 200 escolas destaques em alfabetização

Evento celebrou as instituições de ensino que se destacaram pelos resultados nos anos iniciais do Ensino Fundamental - Foto: Vitor Rosa / Secom RS

Com o auditório lotado, representantes de 200 escolas estaduais e municipais estiveram presentes, na manhã desta quarta-feira (2/4), no Teatro da Feevale, em Novo Hamburgo, para receber as premiações do Programa Alfabetiza Tchê 2025. O evento celebrou as instituições de ensino da educação pública gaúcha que se destacaram pelos resultados de alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A cerimônia contou com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira, além de secretários municipais, dirigentes educacionais e diretores de escolas. Na abertura, os hinos nacional e rio-grandense foram interpretados pela jovem cantora Luiza Barbosa, que também foi estudante da Rede Estadual, em Sapiranga.

O governador falou sobre a importância do programa para a concatenação entre as redes de ensino na busca pela evolução do desempenho dos alunos. “O Estado não é apenas gestor da sua própria rede escolar, ele é responsável pela educação gaúcha, que tem as redes municipais como agentes fundamentais no processo de alfabetização.

Por isso criamos o Alfabetiza Tchê, para uma colaboração entre Estado e municípios nesta missão tão importante. Só neste ano, aportamos R$ 50 milhões para o programa. Educação é prioridade para o desenvolvimento e o futuro do Rio Grande, e essa é umas das tantas iniciativas que estamos empreendendo para promover uma transformação nesta área”, afirmou Leite.

O Programa Estadual de Apoio à Alfabetização, mais conhecido como Alfabetiza Tchê, foi instituído pela Lei nº 16.048/2023 e regulamentado pelo Decreto estadual n° 57.519/2024. A iniciativa é uma política pública da Secretaria da Educação (Seduc) que tem como meta assegurar que todos os estudantes da Rede Pública gaúcha estejam plenamente alfabetizados até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

O Alfabetiza Tchê atua em regime de colaboração, articulando Estado e municípios para fortalecer as ações de aprendizagem e implementar sistemas de monitoramento e avaliação de indicadores da alfabetização. Também conta com a adesão de todos os 497 municípios gaúchos, tendo a parceria da Famurs e da Undime.

O programa se desdobra em cinco eixos: aperfeiçoamento da aprendizagem; fortalecimento da gestão municipal e estadual; qualificação do corpo docente; análise externa e acompanhamento de indicadores de alfabetização; além do estímulo à cooperação e articulação da educação pública gaúcha. São contemplados estudantes da Educação Infantil (4 a 5 anos) e dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Desde que foi implementada, a medida já aplicou mais de 504 mil avaliações diagnósticas de fluência leitora ao longo de seis edições e distribuiu mais de 532 mil kits de material didático para alfabetização nas escolas públicas do Rio Grande do Sul. Os dados demonstram que o Alfabetiza Tchê assegurou um aumento no Índice de Fluência Leitora, que passou de 4,6 para 5,8 pontos em 2024

O programa também prevê a formação continuada dos professores alfabetizadores, oferecendo capacitação com bolsas de estudo. Para os próximos meses, a Secretaria da Educação irá expandir as avaliações bimestrais, selecionando 150 bolsistas para formação em cascata e intensificando a mentoria pedagógica nas escolas com maiores dificuldades que receberam apoio financeiro.

Para ver a relação das escolas clic aqui: