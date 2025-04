Pontes alerta para risco de colapso dos Correios

Em pronunciamento nesta terça-feira (1), o senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)manifestou preocupação com a situação dos Correios. Ele afirmou que a estatal corre o risco de um colapso operacional e financeiro.

Segundo Pontes, a gestão atual acumulou prejuízos significativos após anos de resultados positivos durante o governo anterior. O senador destacou que em 2023 o déficit da empresa foi de R$ 440 milhões e, em 2024, chegou a R$ 3,2 bilhões, representando metade dos prejuízos das estatais federais.

—O cenário é dramático. Transportadoras terceirizadas, responsáveis por sustentar a espinha dorsal da distribuição postal no Brasil, relatam mais de 60 dias sem receber pagamentos regulares. Os Correios passaram a pagar parcialmente, 5%, 10%, até mesmo 1% dos valores devidos, sem explicações formais, sem cronograma de regularização, sem qualquer nota oficial ou transparência por parte da presidência da empresa— disse.

Para o senador, o presidente dos Correios precisa prestar contas publicamente. Além disso, ele defende a atuação do Ministério das Comunicações, do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União para impedir a paralisação logística da estatal.

Pontes anunciou a intenção de convocar uma audiência pública para debater a situação e pediu a fiscalização rigorosa dos órgãos competentes para evitar o colapso da empresa.

— Os Correios não são uma simples empresa; são um instrumento de coesão territorial, inclusão social e desenvolvimento econômico. Permitir que sua derrocada avance dessa forma é comprometer a soberania logística nacional, é entregar à falência um patrimônio de mais de 350 anos de história. É preciso agir, e com urgência. Não podemos permitir que, por má gestão, desorganização e silêncio institucional, o Brasil assista passivamente à falência dos Correios e, quero lembrar, com ela, à falência também de milhares de famílias que hoje sustentam a malha logística do país— declarou.