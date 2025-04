Esperidião Amin alerta para dificuldades em universidades federais de SC

Durante discurso no Plenário do Senado nesta terça-feira (1º), o senador Esperidião Amin (PP-SC) expressou preocupação com a situação financeira de duas universidades federais de Santa Catarina: a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), com sede em Chapecó. Segundo o parlamentar, ambas enfrentam dificuldades estruturais, como falta de professores e compressão curricular. Ele elogiou a maturidade dos estudantes da UFFS nas reivindicações por melhorias.

— A educação precisa de uma revisão. Neste momento em que a tarefa sobre o Plano Nacional de Educação é nossa, do Senado, nós temos que avaliar formas de ajudar as nossas universidades federais — defendeuEsperidião Amin, destacando o trabalho de qualidade desenvolvido no interior catarinense e nos estados vizinhos, Paraná e Rio Grande do Sul.

O senador aproveitou para destacar uma experiência bem-sucedida do Instituto Federal Catarinense, em Concórdia, onde uma pesquisa financiada por emenda parlamentar conseguiu converter plástico em combustível. Segundo ele, a iniciativa demonstra o potencial das instituições federais de ensino na geração de soluções inovadoras e sustentáveis.

"Perdeu, mané"

Esperidião Amin também comentou o julgamento de Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu com batom a frase “Perdeu, mané” em estátua da Justiça, no Supremo Tribunal Federal (STF). Criticando a pena sugerida de 14 anos de prisão, o senador afirmou que o episódio representa um exagero e celebrou o posicionamento do ministro Luiz Fux como um sinal de moderação.

— Ministro Luiz Fux, ao dizer que vai analisar, que não concorda com esse propósito de dar 14 anos de cadeia para a Sra. Débora, nos oferece o primeiro momento de perspectiva de autocontenção para o Supremo Tribunal Federal — comemorou.