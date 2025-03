Leite realiza primeira reunião do Ciclo de Governança da Educação

Com foco na melhoria contínua da qualidade da educação pública estadual, o governador Eduardo Leite deu início, nesta quarta-feira (26/3), à primeira reunião do Ciclo de Governança da Educação, que terá o nome de E1. O encontro ocorreu no Palácio Piratini, em Porto Alegre, contando com a presença da secretária da Educação, Raquel Teixeira, da secretária-adjunta da Educação, Stefanie Eskereski, do secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, lideranças da Secretaria da Educação (Seduc) e dos 30 coordenadores das Coordenadorias Regionais de Educação (CRE).

Encontro no Palácio Piratini contou com a presença de secretários e de coordenadores regionais de educação -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Nesta primeira reunião, a secretária-adjunta Stefanie apresentou o modelo de Governança, que tem o objetivo de estabelecer um fluxo contínuo de acompanhamento da Rede Estadual. A iniciativa prevê reuniões mensais do governador com os coordenadores das CREs, além de encontros trimestrais para análise de indicadores estratégicos, como frequência dos estudantes, percentual de aulas dadas, desempenho acadêmico e execução de recursos.

O ciclo é estruturado em cinco níveis (E1 a E5), envolvendo desde a equipe diretiva das escolas até a Seduc para, assim, alinhar ações, identificar desafios e implementar soluções baseadas em dados e evidências. “Educação é prioridade e a base para o desenvolvimento do nosso Estado. Vamos trabalhar com dados concretos e com territorialidade, acompanhando tudo com uma lupa, um olhar atento e constante. E vamos buscar aprimorar cada vez mais a sistemática dos dados para que eles nos instruam de forma precisa neste processo de qualificar a educação e buscar resultados”, afirmou o governador Eduardo Leite.

"Esse acompanhamento sistemático é fundamental para que as ações tenham um impacto real na vida dos estudantes", declarou Raquel -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Nesse sentido, Raquel ressaltou a importância de realizar um monitoramento constante dos indicadores da Rede Estadual. “As políticas públicas da educação precisam ser orientadas por dados e resultados. Esse acompanhamento sistemático é fundamental para que as ações educacionais tenham um impacto real na vida dos estudantes, mantendo a coesão de toda a Rede Estadual para fortalecer, cada vez mais, as nossas escolas”, destacou. O governador reforçou que a educação é a pauta prioritária para o governo e que o trabalho entre as lideranças da Seduc e as CREs deve continuar alinhado para assegurar o cumprimento das metas.