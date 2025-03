Jaques Wagner celebra o Dia Nacional da Imigração Judaica

O senador Jaques Wagner (PT-BA) registrou em Plenário nesta terça-feira (18) o Dia Nacional da Imigração Judaica, celebrado em 18 de março. Ele destacou a contribuição do povo judeu para a cultura e o desenvolvimento do Brasil. A data foi instituída por meio da Lei 1 2.124, de 2009, e marca a chegada dos primeiros imigrantes judeus ao país.

O senador relembrou a trajetória da imigração judaica, desde os cristãos-novos que chegaram ao Brasil Colônia até os refugiados que fugiram da perseguição nazista na Europa. Ele também ressaltou o papel da comunidade judaica na economia e na ciência, além do compromisso histórico com os valores de liberdade e justiça social.

— O Brasil possui a segunda maior comunidade judaica da América Latina, atrás apenas da Argentina e à frente do México, com aproximadamente 120 mil judeus. Em todo o mundo, estamos em décimo primeiro lugar em comunidade judaica: em São Paulo, temos a maior população, em torno de 70 mil; seguido do Rio de Janeiro, em torno de 30 mil. Nas Américas, o Brasil foi a primeira sede da comunidade judaica, afirmando alguns historiadores que a caravela portuguesa de Pedro Álvares Cabral, em 1500, trouxe o primeiro judeu ao Brasil, Gaspar da Gama, o língua, nome dado aos intérpretes das expedições dos descobridores — relatou o senador.

Jaques Wagner lamentou, porém, o crescimento de manifestações de ódio e antissemitismo no mundo, enfatizando a importância de repudiar tais atos e lembrar as lições do Holocausto.