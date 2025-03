Beto Faro comemora 45 anos do PT no Pará

O senador Beto Faro (PT-PA) celebrou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (18), os 45 anos do Partido dos Trabalhadores (PT) no Pará. Ele destacou a trajetória do partido no estado e sua atuação na defesa da democracia e dos direitos sociais. O senador também mencionou o evento realizado em Belém no sábado (15), que reuniu lideranças políticas e sociais para debater o tema “Raízes no povo, pela sustentabilidade e justiça climática”.

— O PT nasceu em um Brasil marcado pela repressão da ditadura militar, quando trabalhadores, camponeses, intelectuais e religiosos progressistas ousaram sonhar com um país mais justo e democrático. No Pará, esse sonho se enraizou profundamente em um solo já regado por lutas históricas contra a desigualdade, a exploração e o autoritarismo. Foi nesse ambiente desafiador que o PT encontrou espaço para florescer, dando voz aos trabalhadores rurais, aos povos tradicionais e à classe trabalhadora urbana, que resistiu à exploração e à marginalização — afirmou.

O senador destacou sua participação na fundação de sindicatos e na organização do PT no Pará. O parlamentar ressaltou o papel do partido na redemocratização do país e na criação de políticas públicas como o Bolsa Família, a ampliação das universidades e programas de infraestrutura voltados à população mais vulnerável.

— No Pará, os governos do PT garantiram mais presença do Estado com projetos que dialogaram com a realidade amazônica e seus povos, respeitando a biodiversidade e promovendo o desenvolvimento com inclusão social. Não podemos esquecer que tudo isso foi conquistado em meio a duras batalhas políticas. O PT foi perseguido, atacado, mas jamais se desviou da defesa da democracia e dos direitos do povo. Quando tentaram calá-lo, o partido se levantou mais forte, provando que seus alicerces estão no coração da classe trabalhadora. Hoje, o Partido dos Trabalhadores continua firme no Pará e em todo o Brasil, renovando-se sem perder a essência, sendo a voz dos que mais precisam e um instrumento de transformação social e de defesa da nossa democracia.