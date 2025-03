Kajuru questiona erros nas previsões econômicas do mercado

Em pronunciamento no Plenário do Senado nesta terça-feira (18), o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) alertou para sucessivos erros em previsões econômicas feitas pelo mercado financeiro. Kajuru deu como exemplo as estimativas subestimadas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. No ano passado, destacou, a economia do país cresceu 3,4% — mais do que o dobro da previsão inicial do mercado, que era de 1,59%.

Segundo o senador, o UOL fez levantamento das estimativas realizadas no início de 2021, 2022, 2023 e 2024 e constatou que o mercado errou 95% das previsões sobre a economia e a Bolsa de Valores. Kajuru destacou que os erros não se limitaram ao PIB. Segundo ele, previsões sobre a taxa Selic, a variação do dólar e o índice Ibovespa também apresentaram grandes discrepâncias em relação aos resultados reais.

— Pasmem, 95% de erro, ou apenas 5% de acerto. Não à toa, muitos se perguntam: será que o viés pessimista de alguns e de algumas projeções, como baixo crescimento e taxa cambial nas alturas, não desconsidera a base real da economia em favor de eventuais interesses financeiros de grupos sem compromissos com o país — questionou o senador.

Kajuru concluiu seu discurso com um apelo para que a sociedade e os formadores de opinião questionem mais as previsões econômicas.

— De minha parte, tenho uma certeza: imprensa, políticos, formadores de opinião e brasileiros, em geral, deveriam acender menos velas para o santo mercado e suas previsões equivocadas.