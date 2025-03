Coronel Bicaco: Vereadora espera que Poder Executivo conceda aumento real nos vencimentos dos servidores públicos

No grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (10/3), a vereadora Claudiane da Silva (PDT) lembrou que a data-base para reajuste dos salários dos servidores públicos de Coronel Bicaco é neste mês de março.

A pedetista afirmou que, no último ano, houve apenas a reposição da inflação, sem aumento real. — Peço que seja visto com bons olhos pelo Executivo o projeto de reajuste. Seria de grande valia que o aumento real não impacte somente no servidor, mas também na sua família e no comércio local — salientou.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.