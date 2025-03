Projeto cria a rota turística do cangaço

O Projeto de Lei 4860/24 cria a rota turística do cangaço, com o objetivo de estimular o desenvolvimento do turismo nas cidades Canindé do São Francisco e Poço Redondo (SE), Piranhas e Delmiro Gouveia (AL) e Serra Talhada (PE).

A proposta está em análise na Câmara dos Deputados.

Pela texto do projeto de lei, a rota começa na cidade de Piranhas, que na década de 1930 foi palco da exposição das cabeças dos cangaceiros Lampião e Maria Bonita, e termina na Serra Talhada, onde nasceu Lampião.

Durante o trajeto, o viajante vai passar pelo Museu do Cangaço e pelo Sítio Passagem das Pedras, fundamentais para a compreensão da cultura do cangaço e da literatura de cordel.

O autor, deputado Fernando Monteiro (PP-PE), acredita que a proposta vai fortalecer o turismo local. "Contribuirá para dotar as cidades dos instrumentos de fortalecimento do turismo, ao mesmo tempo em que as tornarão conhecidas em todo o Brasil, estimulando a demanda turística por seus atrativos", disse.

Próximos passos

A proposta que tramita em caráter conclusivo será analisada pelas comissões de Turismo e de Constituição e Justiça e de Cidadania.