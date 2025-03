Governador Eduardo Leite faz vistoria surpresa a escola em Santa Rosa, na Região Noroeste

Leite foi recebido pela vice-diretora do Tempo Integral, Marlene Roseli Schmechel -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Em meio aos compromissos realizados ao longo da sexta-feira (7/3) na Região Noroeste do Estado, o governador Eduardo Leite visitou, em Santa Rosa, a Escola Professor Joaquim José Felizardo. Durante a vistoria, Leite ouviu as demandas da direção da instituição de ensino, que não recebeu um aviso prévio sobre a visita.

“Por vezes, avisar com antecedência que o governador fará uma visita gera uma mobilização natural por parte da comunidade escolar para que a escola esteja nas melhores condições possíveis. Isso não é um problema, mas quis verificar in loco, de surpresa, porque também é importante ver as reações e demandas de uma forma mais espontânea”, explicou o governador.

Leite foi recebido pela vice-diretora do Tempo Integral, Marlene Roseli Schmechel, que detalhou os investimentos realizados na escola a partir do Agiliza, programa do governo que injeta recursos diretamente na conta das instituições de ensino. Nos últimos três anos, o colégio, que tem 265 estudantes, recebeu cerca de R$ 360 mil. Além disso, foram destinados quase 500 chromebooks para os estudantes.

A direção da escola falou sobre a aplicação dos recursos do programa Agiliza na instituição -Foto: Maurício Tonetto/Secom

“O Agiliza nos permitiu fazer diversos reparos e pinturas na escola. Ainda temos necessidades e estamos trabalhando para melhorar ainda mais, mas o Agiliza tem sido muito importante”, destacou a vice-diretora.

As principais demandas da escola, que já estão em atendimento pelo governo, são a construção de um muro para cercar o terreno e melhorias na rede elétrica.

"É importante estar nas escolas, conversar com professores e gestores e ver com os próprios olhos como os recursos estão sendo aplicados. O programa Agiliza dá autonomia para que as escolas resolvam suas necessidades mais urgentes de forma direta, sem burocracia", ressaltou o governador.