Turismo médico deve ultrapassar US$ 17 bilhões até 2027

O turismo médico tem ganhado espaço como uma tendência global, com altas projeções para a América Latina. Segundo dados recentes publicados pelo Portal Panrotas, o segmento deve ultrapassar a marca de US$ 17 bilhões (R$ 100,7522 bilhões) até 2027.

O mercado, também como turismo de saúde, tem crescimento estimado de 15% a 25% todos os anos, conforme projeção da Associação de Turismo Médico dos Estados Unidos, também repercutida pelo Panrotas.

Para o cirurgião bariátrico Dr. Rodrigo Barbosa, esses números demonstram que o turismo médico na América Latina está consolidando sua relevância global. “O Brasil, em particular, está em uma posição estratégica devido à qualidade de seus profissionais de saúde, à infraestrutura de hospitais renomados e, principalmente, ao câmbio favorável”.

Na visão de Barbosa, que é fundador do instituto Medicina em Foco, o aumento do dólar torna os procedimentos no Brasil mais acessíveis para estrangeiros, especialmente quando comparados aos custos praticados nos Estados Unidos ou na Europa.

Ele também destaca que o Brasil é mais buscado por estrangeiros para realização de cirurgias plásticas do que para tratar condições de saúde. “O Brasil é mundialmente reconhecido como um dos principais destinos para cirurgias plásticas, como rinoplastia, lipoaspiração e implantes mamários. Essa preferência é resultado da expertise de nossos cirurgiões, mas também do apelo cultural e estético que nosso país possui”.

“Além disso”, prossegue, “temos instituições com excelência em ensino médico, que exportam técnicas inovadoras para o mundo".

Para Barbosa, o que diferencia o Brasil de outros países é a integração entre tecnologia de ponta, humanização no atendimento e custos competitivos. “Além disso, a diversidade cultural e a receptividade do povo brasileiro tornam a experiência médica mais acolhedora para o paciente internacional", afirma.

O Instituto Medicina em Foco é uma clínica inclusiva, focada em populações vulneráveis, como LGBTQIA+, portadores de doenças crônicas, obesos e pacientes renais crônicos dialíticos. A clínica realiza consultas e exames em sua sede, em São Paulo (SP).

Certificação internacional atrai estrangeiros

O Dr. Paulo Barreto, urologista especialista em redesignação de gênero do Instituto Medicina em Foco, chama a atenção para o papel da certificação internacional de hospitais no aumento da confiança de pacientes estrangeiros no Brasil. “A certificação de hospitais por organismos internacionais, como a Joint Commission International (JCI), tem sido um divisor de águas para atrair pacientes estrangeiros”.

Barreto ressalta que esses selos garantem padrões rigorosos de qualidade e segurança, fundamentais para construir confiança e credibilidade. “No Instituto Medicina em Foco, seguimos protocolos alinhados com as práticas globais, o que reforça nosso compromisso com o atendimento".

Turismo de saúde movimenta economia das capitais

“O turismo médico não só atrai pacientes, mas também movimenta setores como hotelaria, transporte e comércio local”, observa o Dr. Fábio Piovezan, especialista em cirurgia robótica para o tratamento da endometriose do Instituto.

“Cidades como São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) ganham destaque por oferecer infraestrutura de ponta e acesso a especialistas de renome em áreas como cirurgia bariátrica, tratamento da endometriose e procedimentos oncológicos. Essa combinação fortalece a economia regional e gera empregos em diversas áreas”, explica.

Brasil é referência em Cirurgia Bariátrica

Segundo o Dr. Rodrigo Barbosa, a cirurgia bariátrica é um dos procedimentos mais procurados por pacientes estrangeiros no Brasil. Barbosa é especialista em técnicas como Bypass Gástrico, SADI-S e Sleeve Gástrico e defende elementos como segurança, personalização e resultados transformadores.

“Hoje, atuo no Instituto Medicina em Foco, Sírio-Libanês e outros hospitais, liderando uma equipe multidisciplinar que garante um acompanhamento completo, do pré ao pós-operatório”, explica. “O custo acessível aliado à qualidade faz do Brasil um destino de destaque para tratamentos bariátricos”, complementa.

Procedimentos estéticos lideram a procura por turismo de saúde

De acordo com Barbosa, os procedimentos estéticos são os mais buscados por turistas médicos no Brasil, incluindo cirurgia de contorno corporal com uso de alta tecnologia, como lipoaspiração associadas a técnicas inovadoras como o laser, abdominoplastia e tratamentos faciais.

“Vemos também um crescimento significativo na busca por cirurgias bariátricas, especialmente para pacientes de países onde os custos desses tratamentos são proibitivos”, explica o cirurgião, que comanda um programa internacional para pacientes estrangeiros.

Cirurgias Oncológicas e oncologia ganham destaque

Segundo o Dr. Paulo Barreto, que além de realizar cirurgias de redesignação sexual é especialista em cirurgia robótica oncológica do Instituto Medicina em Foco, além de procedimentos estéticos, diversos tratamentos de alta complexidade são procurados no Brasil, principalmente cirurgias robóticas para o tratamento dos tumores do aparelho digestivo e próstata.

“No Instituto Medicina em Foco, recebemos pacientes estrangeiros interessados em tratamentos minimamente invasivos para esse tipo de doença, que buscam atrelar compromisso com resultados à uma medicina mais acessível em termos de custo comparado aos países da América do Norte, por exemplo”, explica.

Sustentabilidade no turismo médico exige planejamento e regulamentação

Para Barbosa, para garantir que o turismo médico no Brasil seja ético e sustentável, tanto para os pacientes quanto para o sistema de saúde local, é necessário que haja planejamento e regulamentação.

“É essencial que o setor se mantenha ético, priorizando o bem-estar do paciente sem sobrecarregar o sistema de saúde local. As instituições que atuam no segmento têm papel crucial ao oferecer um atendimento de excelência, com práticas transparentes e alinhadas às legislações nacionais”, articula.