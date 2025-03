QUAEST: 62% aprovam governo Eduardo Leite e 33% desaprovam

Pesquisa QUAEST divulgada na quinta-feira (27/2) aponta que o governo Eduardo Leite (PSDB) é aprovado por 62% dos eleitores gaúchos, enquanto 33% desaprovam sua gestão. A margem de erro estimada é de três pontos percentuais.

A pesquisa foi realizada entre 19 e 23 de fevereiro e entrevistou presencialmente 1.104 pessoas acima de 16 anos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos.

Avaliação do governo

40% dos entrevistados definem o governo de Eduardo Leite como ‘positivo’, enquanto 16% afirmaram ser ‘negativo’.

Merece eleger sucessor

Questionados se Eduardo Leite merece eleger um sucessor que indicar, 47% dos entrevistados responderam que ‘sim’, enquanto 46% acham que não merece.

