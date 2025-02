Cartões do Todo Jovem na Escola passam a ser entregues na FGTAS a partir de quinta-feira (6)

A partir de quinta-feira (6/3), os novos beneficiários do Todo Jovem na Escola (TJE) que moram em Porto Alegre devem retirar o Cartão Cidadão, que dá acesso aos valores do programa, em novo local: na sede da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), na avenida Borges de Medeiros, 521, das 9h às 14h. No interior do Estado, a retirada continua sendo realizada nas agências do Banrisul, de segunda a sexta-feira, das 11h às 15h. Estudantes menores de idade devem estar acompanhados pelo responsável familiar cadastrado no CadÚnico, que precisará apresentar um documento de identificação com foto.

Até o momento, foram retirados 17 mil cartões de um total de 40 mil ingressantes no programa. Em Porto Alegre, dos 5 mil estudantes que têm direito, em torno de 2.700 fizeram a retirada. Isso significa a distribuição de 39,5% dos novos cartões disponíveis.

O programa, voltado a estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual em situação de vulnerabilidade social, tem como objetivo reduzir o abandono e a evasão escolar por meio de bolsas mensais e outros benefícios para assegurar a permanência dos alunos na escola. A retirada do cartão deve ser feita pelos contemplados pelo TJE que ainda não retiraram o cartão, o que inclui novos alunos que ingressaram na 1ª série do Ensino Médio em 2025, estudantes transferidos para a Rede Estadual em outras séries do Ensino Médio e beneficiários de anos anteriores que ainda não buscaram seu cartão até agora.

Os estudantes que atendem todos os critérios do TJE e ainda não possuem Cartão Cidadão também precisam consultar se há cartão emitido em seu CPF ou no CPF do seu responsável familiar no CadÚnico, neste link .

O programa é coordenado pelo Gabinete de Projetos Especiais (GPE), liderado pelo vice-governador Gabriel Souza, e pela Secretaria da Educação (Seduc).

Sobre o programa

O Todo Jovem na Escola oferece quatro modalidades de auxílio financeiro:

Bolsa mensal : R$ 150 ou R$ 225 (para alunos de escola em tempo integral ou ensino técnico integrado), pagos de março a dezembro, mediante frequência mínima de 75% no mês anterior.

: R$ 150 ou R$ 225 (para alunos de escola em tempo integral ou ensino técnico integrado), pagos de março a dezembro, mediante frequência mínima de 75% no mês anterior. Bolsa Auxílio Material Escolar : R$ 150 no início do ano letivo.

: R$ 150 no início do ano letivo. Poupança Aprovação : R$ 300 por ano letivo concluído com aprovação. O valor pode ser retirado parcialmente (R$ 75 anuais) ou acumulado até o final do Ensino Médio, chegando a R$ 900 mais rendimentos.

: R$ 300 por ano letivo concluído com aprovação. O valor pode ser retirado parcialmente (R$ 75 anuais) ou acumulado até o final do Ensino Médio, chegando a R$ 900 mais rendimentos. Prêmio Engajamento: R$ 150 para estudantes que participarem das avaliações do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Ao longo dos três anos do Ensino Médio, um estudante do Turno Integral pode acumular até R$ 8.250 em benefícios, enquanto os do Ensino Médio regular podem receber até R$ 6 mil.

Criado em 2022, o Todo Jovem na Escola já apresentou resultados positivos na redução da evasão escolar. Segundo a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), 97% dos alunos que participaram do programa em 2022 continuaram os estudos em 2023. Desde seu lançamento, o governo estadual já investiu mais de R$ 413 milhões no programa e, entre 2024 e 2026, a previsão é que os investimentos alcancem R$ 625 milhões.