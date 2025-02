Estado passa a ofertar Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional e Técnica

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), está com matrículas abertas para uma modalidade de ensino voltada a jovens e adultos que desejam concluir o Ensino Médio e, ao mesmo tempo, obter qualificação profissional de forma gratuita e com qualidade. Pela primeira vez, a Rede Estadual passou a oferecer a Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional e Tecnológica – EPT (Ejatec). A iniciativa começou a ser implementada neste ano em 36 escolas-piloto, sendo 34 de Ensino Médio e duas de Ensino Fundamental, permitindo que os estudantes maiores de 18 anos concluam o Ensino Médio em até 18 meses.

As matrículas podem ser feitas diretamente nas escolas estaduais que oferecem a Ejatec a qualquer tempo, sem a necessidade de esperar o início do semestre letivo. Os interessados devem apresentar documento de identificação, histórico escolar e comprovante de residência na escola escolhida.

Estudantes que desejem cursar a Ejatec e que já cursaram parte do Ensino Médio regular também conseguem aproveitar os créditos obtidos da Formação Geral Básica. Da mesma forma, estudantes matriculados no Ensino Médio regular, com idade igual ou superior a 18 anos, têm a opção de solicitar transferência para a Ejatec a qualquer momento. A ideia é facilitar o acesso para aqueles que precisam conciliar os estudos com o trabalho ou outras responsabilidades.

“A Ejatec é mais uma política de transformação social que a educação pública do Estado passa a oferecer aos nossos estudantes. Com ela, estamos dando respostas concretas para quem busca uma oportunidade de retomar os estudos e se preparar profissionalmente. É um reflexo do nosso compromisso, enquanto Seduc, de não deixar ninguém para trás, mostrando que nunca é tarde para recomeçar e que a Rede Estadual está aqui para apoiar e abrir portas para cada um em sua trajetória de sucesso escolar, seja criança, jovem ou adulto”, ressaltou a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Um dos grandes destaques da Ejatec é a proposta de um currículo que traz o trabalho como princípio educativo. A formação básica e profissional é articulada conjuntamente, valorizando os saberes e histórias de vida dos estudantes que, por diversas razões, tiveram de interromper o ensino formal em outros momentos da vida. Esse formato da EJA proporciona ainda o aproveitamento de estudos no Curso Técnico de referência na forma subsequente ao Ensino Médio, ou seja, após concluir a EJA, caso o estudante deseje, poderá aproveitar a carga horária da Qualificação Profissional em Curso Técnico.

A Ejatec da Rede Estadual oferece qualificações profissionais relacionadas aos cursos de saúde, administração, logística, gestão empreendedora e serviços jurídicos. Além disso, para possibilitar que mais jovens e adultos concluam o Ensino Médio, a Seduc está promovendo a expansão da EJA Ensino Médio em 58 escolas que já ofertam Ensino Médio noturno em alguns casos também com a possibilidade de Qualificação Profissional.

Veja a lista das 36 escolas da Rede Estadual que passam a ofertar a Ejatec

Alegrete:

• Escola Dr. Lauro Dornelles - Assistente de Projetos Sociais

Canoas:

• Escola Affonso Charlier - Assistente de Projetos Sociais

• Escola Cônego José Leão Hartmann - Assistente de Serviços Jurídicos

Capão da Canoa:

• Escola Luiz Moschetti - Assistente de Projetos Sociais

Caxias do Sul:

• Escola Presidente Vargas - Gestão Empreendedora

Charqueadas:

• Escola Vila Cruz de Malta - Assistente de Serviços Jurídicos

Dom Pedrito:

• Instituto Bernardino Ângelo - Assistente de Serviços Jurídicos

Erechim:

• Escola Érico Veríssimo - Assistente de Serviços Jurídicos

Esteio:

• Escola Caetano Gonçalves da Silva - Assistente Administrativo

Estrela:

• Escola Nicolau Mussnich - Assistente de Logística

Guaíba:

• Colégio Cônego Scherer - Assistente de Serviços Jurídicos

Itaqui:

• Escola Professora Odila Villordo de Moraes - Assistente de Serviços Jurídicos

Palmeira das Missões:

• Escola Venina Palma - Assistente de Serviços Jurídicos

Passo Fundo:

• Escola Ernesto Tocchetto - Assistente Administrativo

Pelotas:

• Colégio Estadual Dom João Braga - Recepcionista em Serviços de Saúde

• Escola Adolfo Fetter - Assistente de Serviços Jurídicos

Porto Alegre:

• Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massot - Assistente de Serviços Jurídicos

• Escola Agrônomo Pedro Pereira - Recepcionista em Serviços de Saúde

• Escola José do Patrocínio - Assistente de Serviços Jurídicos

Restinga Seca:

• Escola Érico Veríssimo - Assistente de Serviços Jurídicos

Rio Grande:

• Escola Silva Gama - Assistente de Projetos Sociais

Rosário do Sul:

• Escola Padre Ângelo Bartelle - Assistente de Projetos Sociais

Santa Cruz do Sul:

• Escola Santa Cruz - Assistente de Serviços Jurídicos

Santa Maria:

• Colégio Manoel Ribas - Assistente de Serviços Jurídicos

• Escola Cilon Rosa - Recepcionista em Serviços de Saúde

Torres:

• Escola Governador Jorge Lacerda - Assistente de Serviços Jurídicos

Uruguaiana:

• Escola Dom Hermeto - Assistente de Serviços Jurídicos

Vacaria:

• Escola Padre Efrem - Assistente de Serviços Jurídicos

Xavier:

• Instituto Ernesto Ferreira Maia - Assistente de Serviços Jurídicos



Expansão da EJA com novas escolas ofertantes – verifique diretamente com a escola a oferta de qualificação profissional

CRE 1:

• Colégio Estadual de Ensino Médio Raul Pilla

• EEEM Dr. Oscar Tollens

• Colégio Estadual Dr. Glicério Alves

• EEEM Rafaela Remião

• Colégio Estadual Padre Rambo

• Colégio Estadual Júlio de Castilhos

• EEEM Santa Rosa

• EEEM Baltazar de Oliveira Garcia

• Colégio Estadual Odila Gay da Fonseca

• EEEM Professor Alcides Cunha

• EEEM Cristóvão Colombo

• EEEM Alberto Torres

• Instituto Estadual Rio Branco

• Colégio Estadual Cândido José de Godoi

CRE 1ª (Técnico):

• Colégio Estadual Eng. Ildo Meneghetti

• Instituto Estadual Dom Diogo de Souza

• Colégio Estadual Professor Elmano Lauffer Leal

CRE 2:

• Instituto Estadual de Educação Prof. Pedro Schneider

• EEEM Caic Madezatti

CRE 4:

• EEEM Olga Maria Kayser

CRE 5:

• EEEM Nossa Senhora de Lourdes

• Escola Estadual de Educação Básica Osmar da Rocha Grafulha

• EEEM Coronel Pedro Osório

• EEEM Areal

• EEEM Dr. Amilcar Gigante

CRE 5ª (Técnico):

• Colégio Estadual Cassiano do Nascimento

CRE 12:

• EEEM Pedras Brancas

CRE 12ª (Técnico):

• Colégio Estadual Augusto Meyer

CRE 18:

• EEEM Lilia Neves

CRE 18ª (Técnico):

• EEEM Professor Carlos Lorea Pinto

• Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas

CRE 27:

• EEEM André Leão Puente

• EEEM Professora Margot Terezinha Noal Giacomazzi

• EEEM Guilherme de Almeida

• Colégio Estadual Jussara Maria Polidoro

• EEEM José Gomes de Vasconcelos Jardim

• Colégio Estadual Marechal Rondon

• Instituto Estadual de Educação Dr. Carlos Chagas

• EEEM Visconde do Rio Branco

• EEEM São Francisco de Assis

CRE 27ª:

• Instituto de Educação Estadual Ruben Dario

CRE 28:

• Colégio Estadual Antônio de Castro Alves

• EEEM Senador Salgado Filho

• EEEM Nossa Senhora Aparecida

• EEEM Campos Verdes

• Instituto Estadual de Educação Princesa Isabel

• EEEM Nossa Senhora de Fátima

• EEEM Presidente Kennedy

• EEEM Morada do Vale I

• Colégio Estadual Professor Nicolau Chiavaro Neto

• EEEM Professora Maria Josefina Becker

• EEEM José Maurício

• Colégio Estadual Cecília Meireles

• EEEM Orieta

• EEEM Ayrton Senna da Silva

• Colégio Estadual Alcebíades Azeredo dos Santos

CRE 28ª:

• Instituto Estadual de Educação Isabel de Espanha

CRE 35ª:

• Escola Estadual Técnica Olavo Bilac