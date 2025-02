Escolas municipais do Rio terão Semana de Combate à Dengue

As secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Educação (SME) do Rio de Janeiro deram início, nesta segunda-feira (24), à Semana de Mobilização de Combate à Dengue, que leva a escolas municipais ações de promoção de saúde para o controle do Aedes aegypti , mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses. A campanha, que vai até a quinta-feira (27), é promovida pelo Programa Saúde na Escola Carioca..

O cronograma inclui atividades de conscientização e orientação sobre o combate à dengue para todos os segmentos da rede municipal de educação (educação infantil e ensinos fundamentais I e II), como apresentações teatrais, gincanas, oficinas de arte, rodas de conversas e exposições. A programação especial conta ainda com apresentações da Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde, projeto de promoção da saúde da SMS com foco nas novas gerações e nas áreas de maior vulnerabilidade social. As atividades também terão a participação dos pais e responsáveis.

“A conscientização sobre a dengue é fundamental, por isso a importância da mobilização nas escolas. As crianças levam a informação para casa e incentivam a família a separar dez minutos por semana para eliminar focos e a conscientizar a comunidade. Temos uma potência enorme para disseminar informação a partir dos nossos equipamentos de educação”, disse Renato Cony, subsecretário de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde do Rio, que acompanhou a abertura das atividades no Ginásio Educacional Tecnológico (GET) Suíça, na Penha Circular, na zona norte do Rio.

Ao todo, 15 escolas distribuídas por todas as 11 Coordenadorias Regionais de Educação sediarão as atividades. Durante a semana, a rede de Atenção Primária da SMS (clínicas da família e centros municipais de saúde) também realizarão ações de promoção de saúde bucal para os alunos da rede municipal de educação.

"O combate à dengue passa pela conscientização, e nada melhor do que trazer as crianças para esse processo. Elas são multiplicadoras de conhecimento e levam para casa essas informações, ajudando a defender toda a comunidade. Durante a Semana de Mobilização, trabalharemos de forma lúdica e participativa, permitindo que os alunos compreendam a importância da prevenção e sejam protagonistas na luta contra o mosquito Aedes aegypti ", explicou o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.