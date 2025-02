Secretaria da Educação reforça orientações para as escolas estaduais diante da nova onda de calor

Com os alertas da Defesa Civil estadual sobre uma nova onda de calor, a Secretaria da Educação (Seduc) reforçou para as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) uma série de orientações sobre as medidas de prevenção nas escolas estaduais. Durante reunião realizada na manhã desta sexta-feira (21/2) com os coordenadores das CREs, foram repassadas as diretrizes para priorizar a segurança e o bem-estar dos estudantes e dos profissionais.

A Seduc encaminhou um ofício aos gestores escolares com recomendações sobre como atuar pedagogicamente durante o período de calor extremo. O documento prevê a possibilidade de antecipar ou adiar o horário de entrada e saída para evitar os momentos mais quentes do dia.

As atividades físicas também devem ser substituídas. Para as Escolas Técnicas que realizam práticas pedagógicas em ambiente externo, a recomendação é evitar os horários de pico de calor e reorganizar o formato das aulas.

Além disso, a Seduc monitora permanentemente a infraestrutura das escolas da Rede Estadual, de forma a ter as informações atualizadas da situação de cada lugar. “Essa repetição das altas temperaturas comprova que não adianta suspender aulas. Estamos vivendo um contexto de extremos climáticos e não adianta imaginar que será apenas uma semana. Felizmente temos a condição de nos anteciparmos”, destacou a secretária da Educação, Raquel Teixeira.

Nesse sentido, a Seduc reafirmou que as CREs devem adotar ações que correspondam à realidade das diferentes regiões, incentivando visitas presenciais nas escolas, onde equipes de servidores avaliarão as condições de atendimento. Entre as medidas que podem ser implementadas para minimizar o impacto das altas temperaturas, estão previstas a ampliação do acesso à hidratação, adaptação do cardápio da merenda escolar e reorganização das atividades ao ar livre, priorizando espaços cobertos e ventilados.

Ainda, em preparação ao ano letivo de 2025, foram destinados R$ 180 milhões para as escolas da Rede Estadual por meio do Agiliza Educação. Os valores podem ser utilizados na compra de ares-condicionados, ventiladores, água, protetor solar, bebedouros, cortinas, e para reparos básicos em redes hidráulicas e elétricas.

Ao todo, desde o início do programa, lançado em 2021, o governo do Estado liberou mais de R$ 500 milhões para as escolas estaduais.