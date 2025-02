Governo realiza pagamento do auxílio material escolar para estudantes beneficiários do Todo Jovem na Escola

O governo do Estado efetuou, nesta sexta-feira (21/12), o pagamento do auxílio material escolar no valor de R$ 150 para os estudantes da Rede Estadual beneficiários do Programa Todo Jovem na Escola (TJE). A iniciativa é uma política pública que assegura a concessão de bolsas mensais para estudantes do Ensino Médio que estejam em situação de vulnerabilidade social. Os valores da bolsa regular serão depositados ao longo do ano letivo, de março a dezembro, sendo uma forma de incentivar a conclusão dos estudos da Educação Básica e evitar a evasão escolar.

Desde segunda-feira (17/2), os novos beneficiários do TJE podem retirar o Cartão Cidadão, que dá acesso ao auxílio financeiro. A ação de entrega é voltada a todos os alunos contemplados pelo programa que, tendo direito ao cartão, ainda não o retiraram, incluindo novos alunos que ingressaram na 1ª série do Ensino Médio em 2025. Estudantes que já participavam do TJE em 2024 continuarão recebendo os valores no mesmo cartão e não precisam retirar um novo.

Sobre a entrega dos cartões aos novos beneficiários

Em Porto Alegre, a retirada dos cartões ocorrerá na Casa do Gaúcho (R. Otávio Francisco Caruso da Rocha, 303 - Centro Histórico), no Parque Harmonia, entre os dias 17 e 28 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. A estimativa é que, na capital gaúcha, pelo menos 5 mil estudantes que ingressaram no TJE devem comparecer ao local para retirar seus novos cartões. A partir de março, a entrega na capital será transferida para agência da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), na avenida Borges de Medeiros, 521.

No interior do Estado, os cartões estarão disponíveis para retirada nas agências do Banrisul, de segunda a sexta-feira, das 11h às 15h. O estudante menor de idade deve estar acompanhado pelo responsável familiar no CadÚnico, que precisará apresentar um documento de identificação com foto.

Neste ano, o Todo Jovem na Escola deve contemplar cerca de 120 mil estudantes em todo o Estado, sendo 40 mil novos beneficiários. Para ter direito ao conjunto de benefícios, o estudante da Rede Estadual deve estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), comprovar renda familiar per capita de até R$ 660 e manter frequência escolar de pelo menos 75% de presença. O programa concede bolsas mensais de R$ 150, distribuídas da seguinte forma:

Auxílio material escolar: uma bolsa em fevereiro (já paga em 21/2)

Bolsa regular mensal: uma bolsa mensalmente entre março e dezembro caso o estudante tenha 75% de frequência em cada mês;

Prêmio engajamento: uma bolsa em janeiro após a realização das provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) e Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb);

Poupança Aprovação: duas bolsas em janeiro após a aprovação no ano, permitido saque total apenas no final do Ensino Médio.

No final de janeiro, pela primeira vez, os estudantes da Rede Estadual beneficiários do programa Todo Jovem na Escola receberam os valores da Poupança Aprovação. Ao todo, foram repassados mais de R$ 9 milhões a 49.407 alunos que se enquadram nos critérios do programa. O novo benefício foi criado, em 2024, durante a reformulação do Todo Jovem na Escola. Os concluintes da 3ª série do Ensino Médio que cumprem os requisitos receberam automaticamente R$ 300, equivalente a duas bolsas regulares do programa. O pagamento foi depositado no Cartão Cidadão emitido em nome do próprio aluno.