Reduzir o consumo de açúcar diminui a inflamação

Sociedade Há 3 dias Pacientes acima de 40 anos lideraram busca por saúde mental Faixa etária foi a mais atendida em Programa de Saúde Mental do Grupo Amil em 2024, com relatos de depressão e ansiedade

Sociedade Há 1 semana Conitec avalia tratamento para angioedema hereditário no SUS As contribuições à consulta pública podem ser enviadas até o dia 24/02

Sociedade Há 1 semana Processos éticos refletem atenção à conduta médica no Brasil Levantamento aponta que o número de processos éticos contra médicos registrados no CFM subiu 55% dentro de quatro anos. Especialista explica que pe...

Sociedade Há 1 semana Fisioterapia auxilia o tratamento da lombalgia gestacional Cuidados com postura e relaxamento contribuem na qualidade de vida da gestante