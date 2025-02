Estão abertas as inscrições para o HackaTchê Business 2025

Em sua quarta edição, o HackaTchê Business 2025 está com inscrições abertas a estudantes e professores da Rede Estadual. A maratona de inovação, promovida pela Secretaria da Educação (Seduc), tem como objetivo incentivar o protagonismo juvenil, reunindo equipes do Ensino Médio das escolas estaduais para um evento que estimula a solução de problemas sociais por meio da tecnologia.

Podem participar estudantes com idade igual ou superior a 15 anos de idade e que estejam matriculados nas escolas da Rede Estadual. Cada equipe deve ser formada por exatamente três integrantes, que irão desenvolver projetos inovadores, alinhados com os desafios da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP) 30.

Os grupos participantes terão acesso a uma série de orientações e mentorias. Durante três dias, os selecionados participarão de uma imersão no Tecnopuc, em Porto Alegre, aprimorando as ideias e treinando as apresentações até chegar ao momento de uma pré-banca, que escolherá os finalistas para o pitch final no South Summit Brazil 2025. Com isso, as equipes precisam demonstrar o potencial de seus trabalhos de forma criativa, ressaltando o uso de ferramentas tecnológicas.

Como premiação, a equipe vencedora representará o Estado no South Summit Espanha, que ocorrerá em Madri entre 4 e 6 de junho. O segundo lugar ganhará uma viagem para conhecer a sede brasileira da Google, em São Paulo, enquanto o terceiro colocado participará do Gramado Summit.

No Portal Educação , os estudantes e professores podem encontrar orientação sobre como montar um projeto, além de terem acesso ao edital e ao formulário de inscrição.

Cronograma do HackaTchê Business 2025

17/2 – Lançamento do edital

17/2 a 10/3 – Inscrições

17/3 – Divulgação dos finalistas

7/4 a 9/4 – HackaTchê Business no Tecnopuc (Porto Alegre)

11/4 – Pitch final no South Summit Brazil

Premiação

1º lugar – Viagem para o South Summit Espanha

2º lugar – Visita à sede Google em São Paulo

3º lugar – Participação no Gramado Summit