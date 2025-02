Assembleia Legislativa aprova reajuste de 6,27% no salário dos professores

Os deputados aprovaram na terça-feira (18/2), o reajuste salarial de 6,27% aos professores da rede pública estadual. O Projeto de Lei encaminhado pelo Palácio Piratini recebeu 49 votos favoráveis e nenhum contrário. O percentual é o mesmo aplicado pelo Governo Federal ao piso nacional do magistério.

O reajuste será aplicado integralmente a 85% dos professores – praticamente todos os docentes da ativa e 75% dos aposentados. Para o restante dos inativos, o valor acrescido no subsídio será descontado da parcela de irredutibilidade, que reúne vantagens por tempo de serviço e adicionais extintos na reforma do plano de carreira, em 2020.

O reajuste deverá ser pago já na folha suplementar de março (quitada no dia 10), com efeito retroativo a janeiro. Com a correção, o menor salário recebido por um professor para 40 horas semanais de trabalho passará a ser de R$ 4.867,77 – aumento de aproximadamente R$ 300,00. O reajuste será aplicado em toda a tabela, que tem seis níveis e seis classes.

O impacto estimado do projeto aprovado nas contas estaduais é de R$ 437 milhões por ano.

