Projeto prevê criação de hortas em escolas públicas e comunidades

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Câmara Há 19 minutos Em sessão solene em homenagem ao Brics, embaixador ressalta importância do diálogo entre Legislativo e Executivo Brasil sedia cúpula do bloco em julho, no Rio de Janeiro

Câmara Há 49 minutos Projeto aprova acordo do Brasil com Países Baixos sobre informações sigilosas A proposta está em análise na Câmara dos Deputados

Câmara Há 2 horas Projeto exige que ministros permaneçam no país durante enfrentamento de crises em suas áreas A Câmara dos Deptuados está analisando a proposta

Câmara Há 2 horas Projeto permite que empregada com endometriose se afaste do trabalho no início do período menstrual Afastamento será concedido também para funcionária com outra condição que aumente o fluxo sanguíneo; a Câmara discute o assunto