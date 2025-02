Projeto garante cirurgia para reversão da cirurgia de mudança de sexo no SUS

Câmara Há 14 minutos Em sessão solene em homenagem ao Brics, embaixador ressalta importância do diálogo entre Legislativo e Executivo Brasil sedia cúpula do bloco em julho, no Rio de Janeiro

Câmara Há 43 minutos Projeto aprova acordo do Brasil com Países Baixos sobre informações sigilosas A proposta está em análise na Câmara dos Deputados