Deputados denunciam violência política contra vereadora do Tocantins e pedem providências

Três deputados subiram nesta terça-feira (18) à tribuna do Plenário da Câmara dos Deputados para manifestar apoio à vereadora Naiara Miranda (MDB), de Colinas (TO). Acompanhados da própria vereadora, eles denunciaram a violência política contra Naiara e exigiram providências.

"Subo hoje nesta tribuna para falar de algo inaceitável, que não podemos tolerar e que precisa ter uma resposta à altura da gravidade do que aconteceu", cobrou a deputada Renilce Nicodemos (MDB-PA).

"A vereadora Naiara Miranda foi ameaçada pelo prefeito Josemar Kasarin com a seguinte frase: 'Tu te prepara, que aqui a bala pega'. Essa frase é a consolidação de um crime. Esse ato grotesco é um ataque direto à democracia. Essas palavras escancaram a violência política de gênero que tantas mulheres enfrentam neste País", denucniou Renilce Nicodemos.

O deputado Alexandre Guimarães (MDB-TO) também saiu em defesa da vereadora. “Não podemos vivenciar isso na política. Quantas Naiaras se limitam a participar do processo político eleitoral por conta de situações como essas? Quantas Naiaras perdem vidas porque minimizam e romantizam a condição da agressão do homem contra a mulher, do crime de ideologia de gênero?”, questionou.

“Isso é agressão de gênero que agride não só a mulher, mas agride a democracia. E é por essa democracia, neste Parlamento, que levantamos vozes de homens e de mulheres de bem para defender as Naiaras existentes no Brasil como um todo”, acrescentou.

A deputada Iza Arruda (MDB-PE) também prestou seu apoio à vereadora na tribuna da Câmara.