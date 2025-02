Pacientes acima de 40 anos lideraram busca por saúde mental

Os pacientes com idades na casa dos 40 anos, os chamados quarentões, representam a maioria dos atendimentos em saúde mental realizados pela Amil em 2024. A faixa etária, que já liderava o acolhimento ambulatorial em 2023, busca apoio principalmente para lidar com transtornos psiquiátricos como depressão e ansiedade.

Segundo Maurício Okamura, psiquiatra da Amil, os desafios da vida adulta estão entre as principais causas pela busca crescente por equilíbrio emocional.

“Essa é uma população que tende a lidar constantemente com demandas pessoais e profissionais ao mesmo tempo. Equilibrar todas elas pode ser desafiador e acarreta problemas de saúde mental, que requerem um olhar atento e especializado para que esses quadros não se agravem”, explica Okamura.

Mas o grupo não é o único a sofrer com transtornos emocionais. Adolescentes de 15 a 17 anos e adultos na casa dos 20 e 30 anos também buscam com frequência apoio terapêutico. Em 2024, a Amil realizou mais de 32 mil atendimentos a pacientes de diferentes perfis e idades no Programa de Saúde Mental. Os quadros variam entre o depressivo grave, com ideação suicida, e condições psicóticas. Na rede credenciada, em dezembro foram registrados cerca de 12 mil clientes em tratamento na plataforma para consultas online com psicólogos e psiquiatras.

Apesar dos altos números, a Amil registrou no último ano uma taxa de sucesso de 96% na recuperação de quadros de saúde mental com manejo ambulatorial, evitando mais de 280 internações psiquiátricas. Essa eficácia está diretamente ligada à abordagem do programa, que combina atendimento ambulatorial, internações seguras e acompanhamento pós-alta.

No Hospital Caieiras, em São Paulo (SP), por exemplo, a Amil mantém leitos exclusivos para acolhimento de saúde mental e equipe especializada em psiquiatria, apesar da unidade ser um hospital geral. “Essa estrutura cuidadosa permite reduzir o tempo médio de internação, que é menor em relação ao observado em hospitais psiquiátricos, que podem estigmatizar o paciente. Essa abordagem diminui significativamente a taxa de reinternação, sem comprometer a qualidade do cuidado”, explica o Dr. Maurício Okamura.

Para o psiquiatra, o êxito no tratamento de distúrbios em saúde mental está na combinação entre assistência preventiva, acolhimento especializado e internações quando necessárias. “O programa oferece uma jornada de cuidado essencial para garantir bons índices de recuperação”.

Quando procurar especialista em saúde mental

Quando angústia e sintomas depressivos, como choro intenso, tristeza, pensamentos pessimistas, falta de energia, alterações no sono e no apetite passam a atrapalhar o cotidiano, a relação com as pessoas e o trabalho, é hora de buscar a ajuda de um especialista.

Nesse sentido, é muito importante o papel de amigos e familiares na identificação destes sintomas. “Para além do tratamento com profissional especializado, o indivíduo que sofre transtornos emocionais também precisa do apoio das pessoas que o cercam, que podem ajudá-lo muitas vezes com a simples escuta. Mudanças de hábitos, a prática de atividades físicas e alimentação saudável também são fatores importantes na jornada pela saúde mental”, lembra o psiquiatra.

Teleconsulta para psicologia e psiquiatria amplia acesso à saúde mental

Pensando na crescente demanda por serviços de saúde mental, a Amil disponibiliza o serviço de teleconsulta para atendimentos em psicologia e psiquiatria. A especialista médica em Atenção à Saúde, Mariana Figueira, explica que a iniciativa visa facilitar o acompanhamento de pacientes que necessitam desse suporte, sem a necessidade de deslocamentos.

“A praticidade do atendimento online também contribui para a continuidade do tratamento, reduzindo barreiras como a dificuldade de locomoção e a falta de disponibilidade de horários. Além disso, a teleconsulta proporciona maior acessibilidade a pacientes que residem em áreas mais distantes, o que facilita o acesso a cuidados essenciais”, ressalta Mariana.

"Esse serviço da Amil segue protocolos rigorosos de segurança e confidencialidade, com total privacidade dos pacientes. O agendamento pode ser feito pelo aplicativo ou site da operadora, permitindo que os beneficiários encontrem horários compatíveis com sua rotina”, finaliza.