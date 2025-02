Polícia do Senado e Polícia Civil da Bahia identificam novos suspeitos de fraude

Nesta quinta-feira (13), a Polícia do Senado, em conjunto com a Polícia Civil da Bahia, cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas e Una. As ações são parte de uma nova etapa da Operação Hermes. O objetivo é desarticular uma organização criminosa que vinha aplicando golpes em parlamentares, com o desvio de milhas e passagens aéreas. O prejuízo estimado foi de mais de R$ 2 milhões.

A primeira fase da Operação Hermes, em Curitiba, ocorreu em 2024, desvendando parte do esquema criminoso. As investigações se aprofundaram, com a identificação de novos integrantes da quadrilha e a apreensão de mais provas para o esclarecimento dos crimes praticados.

Durante as buscas, foram encontrados dispositivos eletrônicos, como computadores e celulares, que eram utilizados pelos criminosos para cometer as fraudes. A polícia também localizou documentos e planilhas que detalham o esquema da organização criminosa e revelam como os golpes eram aplicados e os valores, desviados.