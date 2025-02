Altas temperaturas adiam início do Ano Letivo na Rede Municipal de Iraí

A Secretaria Municipal de Educação de Iraí anunciou, nesta terça-feira, 11, o adiamento do início do ano letivo na rede municipal de ensino para a próxima segunda-feira, 17 de fevereiro. A medida foi tomada devido às altas temperaturas registradas nos últimos dias, com o intuito de minimizar os impactos do calor intenso nas atividades escolares.

O principal objetivo da decisão é assegurar o bem-estar e a segurança de estudantes, professores e demais profissionais da educação, proporcionando um ambiente mais confortável para o retorno às aulas. A Secretaria ressaltou que a mudança de data visa atender as necessidades de todos os envolvidos, garantindo um ambiente escolar adequado para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.