Justiça derruba suspensão e autoriza início do ano letivo no Rio Grande do Sul

O desembargador Eduardo Delgado cassou a liminar que suspendia o início do ano letivo no Rio Grande do Sul. Assim, o governo do Estado poderá encaminhar a retomada das aulas, o que deverá ocorrer na quinta-feira, em função da organização de logística.

Mais cedo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), se pronunciou sobre a suspensão das aulas no Estado devido à forte onda de calor.

“A gente compreende e acata as questões relacionadas à onda de calor, mas estamos insistindo com o Poder Judiciário para que possamos voltar na quinta-feira. Não é sobre um ou dois dias letivos, é sobre o compromisso com a educação”, afirmou Leite, em entrevista à TV Assembleia.