Escolas Estaduais de Tenente Portela possuem ar-condicionado em todas as salas

Após a determinação da Justiça para o adiamento do início das aulas devido à intensa onda de calor, o ano letivo na rede estadual foi postergado para o dia 17 de fevereiro. A decisão atende a um pedido do CPERS Sindicato, que ingressou com ação judicial argumentando os riscos à saúde de professores, funcionários e estudantes diante das altas temperaturas registradas no Rio Grande do Sul.

O documento judicial estabelece que o juiz comunicará pessoalmente a decisão ao governador Eduardo Leite (PSDB) e à secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira. A liminar reconhece o impacto do calor extremo e a necessidade de medidas para garantir um ambiente seguro para a comunidade escolar.

Apesar do adiamento, as escolas estaduais de Tenente Portela já estão equipadas para enfrentar as altas temperaturas. A Escola Estadual de Educação Básica Professora Cléia Salete Dalberto e a Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiaraju possuem ar-condicionado em todas as salas de aula, proporcionando maior conforto térmico para alunos e professores.

Já a Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Portela também conta com estrutura para minimizar os efeitos do calor, garantindo melhores condições para o aprendizado.

A decisão da Justiça reforça a preocupação com o bem-estar da comunidade escolar, enquanto as escolas da região buscam garantir ambientes adequados para o retorno das atividades presenciais.