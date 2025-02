Motta defende o parcelamento de dívidas dos municípios com a Previdência Social

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que vai instalar a comissão especial para analisar proposta que permite o parcelamento de dívidas dos municípios com a Previdência Social – Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/23.

A proposta foi aprovada pelo Senado e agora está tramitando na Câmara dos Deputados. Motta disse que está aguardando a indicação dos líderes partidários para dar início ao funcionamento da comissão.

Motta participou do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília, nesta terça-feira (11). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros de estado e representantes dos municípios e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também participaram do evento.

Segundo Motta, a pauta municipalista é legítima e vai ter andamento na Câmara.

“A PEC urgente e necessária para que os novos gestores possam conduzir suas administrações com tranquilidade e ter olhos voltados para a população”, afirmou.

O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edvaldo Nogueira, defendeu mudanças no pacto federativo para que os prefeitos possam ter mais recursos e atender melhor a população. Ele cobrou mais diálogo entre os entes federativos para que resolver questões do cotidiano como segurança pública, emprego, educação e saúde.

“Os prefeitos precisam marchar juntos de governos estaduais e do governo federal para que a reforma tributária traga mais recursos para termos progresso e desenvolvimento no nosso País”, disse Nogueira.

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que é dever do governo federal atender os prefeitos para destravar convênios. Ele destacou ainda que o Fundo de Participo de Municípios (FPM) cresceu 23% nos últimos dois anos. Segundo Padilha, a manutenção da redução da alíquota da folha de pagamento da previdência dos municípios significou R$ 10.9 de bilhões para os municípios poderem aplicar os recursos na saúde e na educação.

“As mudanças climáticas não são algo para colóquios internacionais e não têm mais impacto no futuro. Ela impacta no dia a dia, na vida das pessoas e na economia dos municípios. Vamos construir juntos as mudanças para preparar as cidades para enfrentar as mudanças climáticas”, destacou.