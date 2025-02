Grupo de trabalho avaliará chegada de brasileiros repatriados dos EUA

Um grupo de trabalho (GT) formado por representantes do governo brasileiro e do governo dos Estados Unidos (EUA) monitorou o voo que saiu nesta sexta-feira (7) trazendo de volta 111 brasileiros repatriados.

A aeronave fez novo percurso para o retorno dos brasileiros deportados. O voo partiu de madrugada de Alexandria, no estado da Luisiana, sul dos EUA, acima do Golfo do México. E chegou pouco depois das 16h, com uma hora de atraso em relação à previsão. Houve escala programada em Porto Rico.

O primeiro voo partiu dos Estados Unidos com destino a Manaus e fez escala no Panamá. A nova rota com chegada pelo litoral tem carga simbólica: evita que os brasileiros repatriados estejam algemados no momento em que o voo sobrevoa o território brasileiro.

De acordo com o Itamaraty, o voo foi acompanhado em tempo real e “será objeto de avaliação com vistas à organização dos voos seguintes.” Como descrito inicialmente pela Agência Brasil , o embarque dos brasileiros foi assistido pelo Consulado brasileiro em Houston.

O GT de monitoramento é formado por representantes dos ministérios das Relações Exteriores e da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Federal, pelo lado brasileiro; e por representantes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos e por representantes da embaixada americana em Brasília.

Em Fortaleza, livres de algemas e correntes, os brasileiros embarcaram em voo da Força Aérea Brasileira com destino a Belo Horizonte. Na capital mineira, os brasileiros serão recebidos pela ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo.



Além de alimentação na acolhida haverá serviço para regularização vacinal e matrícula na rede de ensino. Há crianças e adolescentes entre os repatriados.

Força Aérea

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que uma aeronave KC-30, do Segundo Esquadrão do Segundo Grupo de Transporte (2º/2º GT - Esquadrão Corsário), decolou de Fortalezaàs 18h55 desta sexta-feira (7), transportando brasileiros que regressaram ao Brasil, oriundos dos Estados Unidos.

Segundo a FAB, o pouco da aeronave no Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de de Belo Horizonte, está previsto para as 21h20 de hoje.